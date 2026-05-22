Idoso é encontrado morto em carroceria de caminhão em MS

Vítima trabalhava havia mais de 20 anos como motorista e tinha histórico de problemas de saúde

A polícia foi acionada para atender uma ocorrência de óbito no local de trabalho, na tarde de quinta-feira (21). No local, encontraram Jurandir Quintino de Freitas, de 80 anos, sem vida, no distrito de Itahum, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) avisou a polícia sobre o óbito da vítima.

O corpo estava na carroceria, no local em que ele trabalhava com extração de areia. Quando a polícia chegou, verificou um caminhão e uma carregadeira em atividade.

A vítima estava caída sobre a carga de areia na carroceria do veículo. O Samu informou que o corpo não apresentava sinais de violência e, inicialmente, após avaliação preliminar, a suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito.

Segundo o site Dourados News, o idoso trabalhava havia mais de duas décadas como motorista. Testemunhas relataram que ele possuía histórico de problemas de saúde e que, na semana anterior, havia passado por atendimento médico após sofrer um mal-estar.

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