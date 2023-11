Idoso é agredido a pauladas após ter casa invadida por desconhecido

Um idoso de 65 anos, foi agredido a pauladas na cabeça, após ter sua residência invadida por um desconhecido, no município de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde se encontra em observação.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o idoso estava em casa quando foi surpreendido por um usuário de drogas, que invadiu a sua casa. A vítima foi agredida na cabeça por um pedaço de pau.

O idoso foi socorrido e levado até uma unidade hospitalar. Ele se encontra aos cuidados médicos.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia do município.

