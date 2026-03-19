Idoso cai em golpe do “falso gerente” e perde quase R$ 400 mil em golpe na Capital

Um idoso, de 83 anos, perdeu R$ 393,9 mil via PIX após cair no golpe do “falso gerente”, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, dois dias depois de ir ao banco para tratar de assuntos financeiros e ser atendido pelo gerente da conta, ele recebeu uma ligação de um número identificado como sendo da instituição bancária. Ao atender, o homem do outro lado disse ser o gerente com quem ele havia falado anteriormente.