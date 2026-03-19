Idoso cai em golpe do “falso gerente” e perde quase R$ 400 mil em golpe na Capital

Um idoso, de 83 anos, perdeu R$ 393,9 mil via PIX após cair no golpe do “falso gerente”, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, dois dias depois de ir ao banco para tratar de assuntos financeiros e ser atendido pelo gerente da conta, ele recebeu uma ligação de um número identificado como sendo da instituição bancária. Ao atender, o homem do outro lado disse ser o gerente com quem ele havia falado anteriormente.
Durante a ligação, o suspeito afirmou que havia identificado transações bancárias fora do padrão e perguntou se o idoso reconhecia duas transferências que somavam R$ 393,9 mil. A vítima disse que não.
O homem afirmou que iria “resolver a situação” e passou a pedir dados sensíveis, como chave de segurança e biometria facial, além de orientar o uso do aplicativo do banco.
Como a ligação veio de um número identificado como o banco e o suspeito sabia informações da conta e o nome do gerente, o idoso acreditou que falava com um funcionário. Ele também aguardava retorno sobre uma operação bancária feita dias antes. Convencido de que precisava evitar as supostas transferências, seguiu as instruções recebidas por telefone.
Depois de algum tempo, o suspeito disse que o problema havia sido resolvido e que a conta poderia ser acessada normalmente. Ao verificar o aplicativo, porém, o idoso viu que seus limites bancários haviam sido aumentados e que duas transferências via Pix tinham sido feitas sem autorização: uma de R$ 299,9 mil para uma mulher e outra de R$ 94 mil para um homem.
Também foi feito um pedido de empréstimo em seu nome, mas o valor não chegou a ser liberado. Ao procurar a agência, o idoso foi informado pelo gerente verdadeiro que havia sido vítima do “golpe do falso gerente”.
O caso foi registrado em dezembro de 2025, mas veio à tona nessa quarta-feira (18).