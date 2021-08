Hospitalizada, mulher tem casa invadida e perde R$ 1.400

Uma mulher de 58 anos teve a casa invadida, e perdeu roupas, ventilador, documentos pessoais, além de R$ 1.400,00 sacados de sua conta bancária, enquanto estava hospitalizada. Ela denunciou o fato na segunda-feira, 02 de agosto.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a vítima permaneceu hospitalizada e logo após receber alta médica, foi para a casa de um sobrinho, ficando pelo tempo de dois dias. Ao voltar para sua casa notou a falta de itens da residência e de documentos, onde estavam cartão de banco e senha.

Percebendo que o levado junto com a senha, ela foi verificar a sua conta corrente e constatou o saque de R$ 1,4 mil. Ela ainda mencionou que a casa não tem fechadura e a porta estava encostada com o apoio do sofá.

A vítima também revelou que o local é bem movimentado devido a existência de “bocas de fumo”, entretanto, não tem suspeitos.