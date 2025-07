Homens são presos ao conduzirem veículo roubado em Bataguassu

Roubo no veículo estava registrado desde abril no Estado de São Paulo

Na noite da última segunda-feira (28), dois homens acabaram presos em um veículo roubado na BR-267 em Bataguassu.

Os policiais deram uma ordem de parada, no km 18 ao veículo, um I/Toyota Hillux, que era ocupado pelo condutor e o passageiro.

Na fiscalização foi constatado que a caminhonete possuía registro de roubo/furto na cidade de São Paulo, desde abril. Toda a ocorrência foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os homens foram encaminhados para a Polícia Civil local.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.