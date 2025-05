Homem vai preso preso por vender bebida alcoólica a menor em Corumbá

Na tarde da última terça-feira (6), um homem de 24 anos foi preso no bairro Popular Nova, em Corumbá. A operação Caminhos Seguros prendue o homem por venda de bebida alcoólica a menor de idade.

A prisão foi realizada por policiais da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) que cumpriram o Mandado de Prisão, com sentença definitiva transitado em julgado, pelo crime de “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar a criança ou adolescente, mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica, sem justa causa”.

A Operação Caminhos Seguros 2025 é coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A operação continua com atividades no estado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.