Homem vai preso por descumprir novamente medida protetiva e ameaçar ex

Homem foi até a residência da mãe da vítima e faz ameaça a mulher quando ela avisou que iria chamar a polícia

Na manhã do dia 16 de março, uma mulher de 27 anos realizou denúncia informando que mais uma vez, o ex-marido descumrpiu uma medida protetiva de urgência em Dourados. O homem foi preso no último dia (03).

A denúncia foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados e conforme o relato, o homem terido ido até a residência da mãe da vítima. Imagens foram entregues à Polícia Civil em um pen drive.

O homem chegou ao local conduzindo uma motocicleta, com um celular filmando o veículo da vítima que estava estacionado na calçada.

A mulher saiu da residência e questionou o porque do homem estar ali, ele então saiu do local e ntes de ir embora, a mulher dise que polícia seria acionada. Ao ouvir o alerta da vítima, o homem fez uma ameaça: “Pode chamar que você vai ver o que eu vou fazer”.

A vítima, que possui medida protetiva vigente disse que possui um profundo receio diante da situação, ressaltando o histórico de violência e ameaças por parte do homem, e os vários descumprimento das ordens judiciais.

A prisão preventiva do homem foi soclicitada e realizada no último dia (03), em uma ação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher e da Polícia Militar de Dourados.

