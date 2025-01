Homem tenta apagar fogo em poste e acaba morrendo eletrocutado em Itaquiraí

Na tarde do último domingo (5), Assentamento Sul Bonito, zona rural de Itaquiraí, um homem morreu eletrocutado após tentar apagar as chamas de um transformador em Itaquiraí.

O homem foi identificado Ronei da Silva Lopes, morador do Assentamento Sul Bonito na área rural da cidade.

No boletim de ocorrência consta que um curto-circuito começou em um poste de energia com transformador e causou um pequeno incêndio na frente da residência de Ronei. Ele teria tentado apagar o fogo, mas fopi eletrocutado ao se aproximar do poste.

A vítima tinha queimaduras oriundas de choque elétrico na perna e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e os técnicos da concessionária de energia desligaram a rede elétrica. A Perícia Criminal também esteve no local para investigar a causa do acidente. A área foi isolada.

O caso está registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí como “morte decorrente de fato atípico”.

Com informações da Polícia Civil.