Homem tem rosto desfigurado ao ser morto com 17 facadas em MS

Segundo Dourados News, a Polícia Militar identificou e prendeu o autor do crime, de 21 anos, no mesmo bairro onde o crime aconteceu. Em seguida, ele foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil, onde alegou legítima defesa.

Na delegacia, o autor do crime relatou que a vítima havia passado em sua casa para consumir drogas. Após usarem algum tipo entorpecente, tiveram uma discussão que evoluiu para agressões.

Na versão do homem preso, Bernardo foi até um quarto e voltou com um canivete. Para se defender, o autor derrubou Bernardo no chão, desferiu chutes, 17 facadas e ainda golpe na cabeça utilizando uma barra de concreto, segundo constatado pela perícia criminal após análise do corpo da vítima. Acesse também: Acidente entre motos em rodovia mata dois homens no sul do Estado