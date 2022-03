Homem tem casa invadida e pede socorro na delegacia após ter sido esfaqueado

Na madrugada de hoje, um homem de 46 anos pediu socorro na porta da delegacia após ter sido atingido com uma facada na cabeça. A casa da vítima foi invadida no bairro Jardim Paranapunga, em Três Lagoas, cidade que fica distante cerca de 319 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site do interior Rádio Caçula, dois homens e uma mulher invadiram a residência, quebrando porta e janelas do local. A vítima revelou que já tinha desavenças com usuários de drogas que ficavam na esquina de sua casa.

O ponto já é conhecido pela polícia pela venda de drogas. Inclusive, a casa dos suspeitos é a mesma onde foi registrado o homicídio de um homem, morta à facadas em maio de 2021

Em seguida, o homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para uma unidade de saúde. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.