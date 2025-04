Homem tem carro roubado por criminoso disfarçado de policial na BR-060, em Campo Grande

Na manhã desta quarta-feira (23), um jovem de 25 anos teve seu carro roubado em uma abordagem violenta na BR-060, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande. O autor do crime se passou por policial e estava armado, chegando a disparar para o alto durante a ação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que percebeu estar sendo seguida por um Volkswagen Gol prata. Em uma tentativa de despistar o veículo, ele acelerou, mas foi surpreendido quando os ocupantes do carro suspeito efetuaram disparos para o alto.

Assustado, o motorista reduziu a velocidade, momento em que o Gol emparelhou e um dos ocupantes se identificou como policial. Vestido com roupas escuras e colete balístico, o criminoso mandou a vítima encostar o carro, sair do veículo, ajoelhar-se e entregar o celular.

Após render o jovem, o falso policial assumiu a direção do carro e fugiu em direção à região do Indubrasil. A vítima também relatou que havia outro indivíduo no Gol, mas ele não desceu durante a ação.

Em estado de choque, o motorista caminhou até um posto de combustíveis nas proximidades, onde conseguiu entrar em contato com um amigo que o levou até uma base da Polícia Militar. Após prestar o primeiro relato, ele foi orientado a registrar a ocorrência formalmente na Polícia Civil.

O caso foi registrado na Depac Centro como roubo majorado. A vítima não soube informar se há câmeras de segurança na área que possam ter registrado o crime, o que pode dificultar a identificação dos suspeitos. As autoridades seguem investigando.

