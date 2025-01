Homem suspeito é preso por agressão a companheira, porte ilegal de arama e injúria em Naviraí

Na tarde da última sexta-feira, (17), um homem identificado como J.R.F. (43) foi preso pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal e injúria.

A prisão ocorreu após uma mulher procurar a Unidade Policial e relatar ter sido injuriada e agredida fisicamente pelo companheiro. A vítima também informou que ele possuía, de forma irregular, uma arma de fogo.

Com a autorização para acessar a residência, a equipe policial localizou uma pistola Glock, calibre .40, com numeração suprimida, além de diversas munições intactas do mesmo calibre, encontradas no forro da casa.

Diante do que foi encontrado, o suspeito foi localizado, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí.