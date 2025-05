Homem suspeito de homicídio no réveillon é preso em São Gabriel do Oeste

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), um jovem de 24 anos acusado de um homicídio ocorrido no dia 1º de janeiro deste ano em São Gabriel do Oeste, localizado a 138 quilômetros de Campo Grande. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia local.

O crime aconteceu nas proximidades de uma conveniência na Rua Anhumas. A vítima, de 40 anos, foi atingida por um golpe de faca no tórax após uma discussão seguida de luta corporal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital municipal.

Testemunhas relataram que a vítima foi abordada por dois indivíduos. Um deles teria feito ameaças momentos antes do ataque e, em seguida, disparado contra o veículo em que a vítima estava. Logo depois, o autor partiu para a agressão física e desferiu o golpe fatal com uma faca, que foi posteriormente apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia.

Desde a data do crime, o autor encontrava-se foragido. Após trabalho de investigação, ele foi localizado e detido nesta quinta-feira. A prisão preventiva foi formalizada, e o suspeito agora está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de São Gabriel do Oeste reforçou, por meio de nota, seu compromisso com o combate à criminalidade e a elucidação de crimes no município, destacando a importância do trabalho contínuo para garantir segurança à população.

