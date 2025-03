Homem suspeito de estar envolvido em homicídio ocorrido em Selvíria é preso

Homem foi capturado em Três Lagoas e outro envolvido está foragido da polícia

Na tarde de ontem (26), um homem de 41 anos foi preso por ser suspeito de envolvimento na morte de João Pedro Ferreira dos Santos em Selvíria. O homem foi preso em Três Lagoas.

O crime ocorreu no final do mês de novembro do ano passado, quando o corpo da vítima foi localizado com sinais de execução, em uma estrada vicinal, no município de Selvíria. A investigação mostrou que a versão inicialmente apresentada por um indivíduo que se apresentou como autor do crime não era totalmente verdadeira, sendo identificadas outras três pessoas suspeitas de envolvimento com a morte.

Foi solicitada as prisões temporárias dos suspeitos e a localização do paradeiro dos envolvidos passou a ser buscada. No final da tarde de ontem durante trabalhos investigativos de campo, flagraram o suspeito escondido em uma quitinete, nas proximidades da Segunda Lagoa, em Três Lagoas quando foi preso.

Ele foi conduzido até delegacia onde foi dado cumprimento a ordem judicial e após a realização do exame de corpo de delito, foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O suspeito então será indiciado passará por interrogatório, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, com pena que pode chegar a mais de trinta anos de prisão.

As diligências continuam para localização e captura do outro envolvido que está foragido.

A investigação e prisão desse caso foi realizada Delegacia de Polícia de Selvíria em conjunto com a SIG (Seção de Investigação Geral) e NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas.

