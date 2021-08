Homem sofre parada cardíaca após ameaçar a própria família

A Polícia Militar evitou um incêndio e possíveis mortes na tarde de terça-feira (24). Na ocasião, um homem estava ameaçando colocar fogo na residência e na família em Chapadão do Sul, a aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Correio News, a mulher acionou a Policia Militar e uma guarnição foi até o endereço, flagrando o homem fugindo pulando pelo muro dos fundos. Ele foi denunciado após encharcar suas roupas de álcool, espalhar o produto pela casa e ameaçar atear fogo em tudo, incluindo os familiares.

Policiais que atenderam a ocorrência de imediato acionou o corpo de bombeiros já prevendo a possibilidade de que o mesmo poderia cumprir a ameaça com a chegada da PM, mas felizmente a ameaça não se concretizou e o homem fugiu.

Algumas horas, o autor ligou no quartel da Polícia Militar e se entregou. Em seguida, o cidadão foi colocado na viatura para ser levado ao Hospital Municipal, pois ele teve uma parada cardiorrespiratória.

Em seguida, a equipe médica iniciou os procedimentos de massagens e conseguiu o restabelecer sinais vitais e fazer a intubação do paciente. Por fim, as autoridades encontraram na cueca do autor um papel plástico, com resíduos de produtos de entorpecentes.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)