Homem sofre corte na cabeça e tem crânio exposto após ser espancado

Um homem de 46 anos, sofreu ferimento grave na cabeça, na manhã de hoje (22), após ser agredido no Jardim Aero Rancho, região sul da Capital. A vítima teve um corte na parte de trás da cabeça, encaminhado ao posto de saúde para atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 8h30, até o Jardim Centenário, após receberem informações de uma pessoa ferida na cabeça. No local, os médicos socorristas encontraram a vítima. Durante o atendimento ele disse que teria sido espancado no Aero Rancho, porém não soube explicar mais detalhes do ocorrido.

Conforme informações da equipe do Samu no registro da ocorrência, o ferimento foi na parte de trás da cabeça, fazendo com que o crânio ficasse exposto. A vítima também tinha ferimentos no rosto e apresentava dores nas costas. Ainda segundo a polícia, a vítima estava bastante alterada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

