Homem, sem identificação, é morto com tiro na cabeça em Corumbá

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros na cidade de Corumbá neste sábado (20). O fato ocorreu por volta das 17h na Alameda Santa Rita, no bairro Aeroporto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local já não era possível salvar a vida da vítima. Ele não portava nenhum documento.

Um suspeito do crime foi detido, conforme informações do portal Diário Corumbaense. A Polícia Militar também esteve no local para auxiliar no isolamento da área e facilitar os procedimentos da Perícia da Polícia Civil, que está investigando o caso.

Até o momento, não se sabe a motivação do crime ou detalhes sobre o suspeito detido.

