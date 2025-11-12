Homem se recusa a comprar mais bebida e é esfaqueado pela companheira, na Vila Nasser

Na noite desta terça-feira (11), um homem, de 31 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi esfaqueado pela companheira, de 30 anos, após uma bebedeira. O caso acontece na Vila Nasser, em Campo Grande. A autora foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no local, a Polícia Militar encontrou o casal discutindo no meio da rua. Quando questionados, o homem informou que havia consumindo bebida alcoólica com a esposa durante toda a tarde, mas em determinado momento precisou se ausentar para realizar um orçamento de serviço.

Ainda segundo ele, após retornar ao local, a companheira exigiu mais dinheiro para comprar bebidas. Ao negar o desejo da mulher, ela pegou uma faca de aproximadamente 15cm e passou a desferir golpes. O marido foi atingido o braço esquerdo e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma testemunha no local confirmou a versão relatada pelo companheiro. Ele ainda acrescentou que outros policiais também já presenciaram brigas entre o casal.

Já a companheira, conforme o registro policial, estava descontrolada no local e com um bebê de 4 meses no colo. Ela ficou se debatendo contra a parede e precisou ser algemada pela polícia. Ambos foram encaminhados para a delegacia.