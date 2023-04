Homem se estressa com carro estragado, coloca fogo e acaba preso

A Polícia Civil e Militar prenderam em flagrante, na tarde de domingo (2), um homem de 40 anos, responsável por incendiar o próprio veículo em frente à sua residência, no bairro Vila Jaraguá, em Bonito – 297,4 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a esposa do autor, eles voltaram de um passeio de carro e seu marido estava nervoso porque teve que trocar a bateria do carro, que tinha parado de funcionar. Ao chegar em casa, o homem pegou um galão de gasolina, despejou o combustível no veículo e ateou fogo.

Vendo a cena, a mulher acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar para apagar o fogo. Em seguida, as autoridades realizaram rondas para localizar o infrator, que foi encontrado nas redondezas.

O delegado de polícia acionou a perícia criminal. A equipe constatou que o incêndio danificou não só o automóvel, mas também parte da parede da citada residência, tendo deteriorado o padrão de energia do imóvel.

Ademais, encontraram-se materiais recicláveis dentro da casa, os quais, por serem inflamáveis, teriam feito com que o fogo aumentasse consideravelmente, se o incêndio não tivesse sido contido pelos bombeiros militares.

O infrator será indiciado pelo crime de incêndio (art. 250 do Código Penal), que prevê as seguintes penas: reclusão, de três a seis anos, e multa.