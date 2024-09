Homem são presos contrabandeando R$ 180 mil em eletrônicos em Laguna Carapã

Homens, de 53 e 42 anos, foram presos, nessa terça-feira (3), em Laguna Carapã, distante 270 quilômetros de Campo Grande, após serem flagrados R$ 180 mil em eletrônicos contrabandeados.

Equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam fiscalização no entroncamento das rodovias MS-379 e MS-380, quando abordaram os motoristas que seguiam em duas carretas.

Durante vistoria nos veículos, os militares encontraram 90 aparelhos celulares, além de diversos outros eletrônicos. O homem mais velho foi encaminhado para Polícia Federal em Dourados, enquanto o outro para a Receita Federal de Ponta Porã;

A carga foi apreendida e o caso registrado como contrabando de materiais eletrônicos, uma vez que os bens não possuíam nota fiscal.

