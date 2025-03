Homem sai para beber com colegas e acaba morto a facadas após discussão no Aero Rancho

Um homem, identificado como Elias de Souza Ferreira, de 42 anos, foi assassinado com três facadas durante bebedeira com colegas na Avenida Rachel de Queiroz, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime ocorreu no início da madrugada deste sábado (1º). Allef Tenório dos Santos, é o principal suspeito de cometer o crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Elias estava em uma casa bebendo com outras duas pessoas, conhecidas como “Gordinho” e Allef. Em determinado momento, eles decidiram ir até uma conveniência comprar mais bebida. No trajeto, os colegas passaram a discutir. A polícia ainda não sabe a motivação do desentendimento.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e esteve na residência para socorrer a vítima, mas o homem não resistiu e morreu ainda no local do crime. O suspeito de ter desferido os golpes de faca fugiu e agora está sendo procurado pela polícia.