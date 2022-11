Homem retira amigo do meio de briga e autor dispara cerca de 17 tiros, segundo vítima

A Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro registou um boletim de ocorrência no início deste sábado (12), relacionado a um suposto crime de ameaça e disparos de arma de fogo durante um desentendimento em frente a uma lanchonete na Rua 15 de novembro, centro de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima revelou que teria avistado seu amigo no meio da confusão, decidindo então entrar no meio para retirar seu amigo e levá-lo embora. Durante o caminho, ele foi cercado pelo autor da briga que estava em um Chevrolet Corolla, Prata, com uma pistola .9MM 917 inox, o qual disparou aproximadamente 17 tiros.

Em seguida, a vítima foi para casa e 07h30 retornou ao local, encontrando cinco capsulas dos disparos, se dirigindo até a delegacia na sequência. Porém, a equipe plantonista junto com o delegado não encontraram mais nenhuma capsula de balas no endereço, muito menos vestígios de disparos de arma de fogo.

Que ainda nesta diligência, a vítima não soube precisar o local correto do crime.