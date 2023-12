Homem relata à polícia que deu facada no pescoço da ex, após levar um tapa no rosto

Alex de Lima Silva, 35 anos, confessou ser o autor de matar a facadas, Gislaine Aparecida Gonçalves Martins, 30 anos. O rapaz foi preso em flagrante na noite de ontem (11), na na rua C-2, Jardim Carisma, em Dourados.

Conforme informações do Dourados News, os investigadores da Polícia Civil chegaram até Alex, após conversas com o acusado e colhimento de indícios durante a análise na cena do crime.

Segundo as investigações, Alex no domingo (10), teria combinado de ficar com as crianças, uma criança de 1 ano e 3, e um bebê de três meses, nesta semana após Gislaine conseguir um emprego. Durante os fatos, a investigação apurou que Alex levou as crianças em outra casa e depois retornou ao endereço onde Gisele mora, acompanhado de outro filho de 7 anos, fruto de um antigo relacionamento.

Ao voltar para o imóvel, Alex relatou que discutiu com a ex. Segundo o acusado, ambos estavam separados desde janeiro deste ano. Durante a discussão, Gislaine teria dado um tapa no rosto de Alex, que pegou uma faca na mochila e desferiu no pescoço da vítima.

Sobre as motivações do crime, a polícia continua os trabalhos para elucidar o crime e buscar elementos para esclarecer também se o feminicídio foi premeditado.

Alex se encontra nas celas da da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) aguardando audiência de custódia.

