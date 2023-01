Suspeito de tentativa de feminicídio na frente da filha de 7 anos é preso

Foi preso pela Polícia Civil na tarde de ontem, um homem de 47 anos, acusado de tentativa de feminicídio, ao esfaquear a esposa na frente da filha, uma criança de sete anos. O crime aconteceu no domingo (15), na cidade de Naviraí, a 361 quilômetros de Campo Grande.

A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí foi a responsável pelas investigações, e havia pedido o mandado de prisão preventiva para “garantia da ordem pública” e para assegurar a integridade física da vítima. O suspeito deve ficar preso por tempo indeterminado.

O crime

A vítima e o suspeito convivem há aproximadamente um ano. De acordo com o relato da vítima, os dois teriam saído, separados, na noite anterior ao crime, porém quando o homem chegou, eles começaram a discutir, momento em que ele perguntou à vítima onde ela teria ido e com quem estava.

Irritada, ela respondeu que não lhe daria satisfação, já que ele também tinha passado a noite fora de casa. Ainda segundo o relato, a mulher disse que o homem saiu novamente e quando retornou, foi em sua direção a golpeando com uma faca. A força dos golpes foi tanta que entortou a arma do crime.

A filha da vítima, uma criança de sete anos, presenciou o padrasto chegando bêbado na residência e no momento em que ele tentou matar a sua mãe. A menor correu em direção aos vizinhos para buscar socorro.

Durante interrogatório, o suspeito disse que durante a discussão, a mulher não o deixava sair de casa e pegou uma faca para ameaçá-lo. Ele então teria tomado a faca da mão dela para impedir que se machucasse.

Ele ainda alegou que a vítima teria passado a agredi-lo verbalmente, com vários xingamentos. Com ciúmes, ele diz que “ficou cego” pelas palavras e quando viu “já tinha feito”.

A vítima caiu e bateu a cabeça em uma mesa de centro após receber duas facadas na região da cabeça e pescoço. O suspeito teria corrido desesperado, achando que ele a havia matado. A PM (Polícia Militar) foi acionada e quando chegou ao local encontrou a vítima engasgada no próprio sangue.

A mulher foi encaminhada para o Hospital da Vida, onde permanece internada. De acordo com informações da polícia, o homem estava impedido de se aproximar da vítima, devido a uma agressão contra ela, ocorrida no ano passado, da qual resultou em medidas protetivas. O exame do corpo de delito mostrou que a vítima apresentava lesões na cabeça, orelha e pescoço. O homem segue preso e o caso em investigação.

Feminicídio

Feminicídio é o assassinato de mulheres por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Em 2015, o governo federal sancionou a Lei 13.104 conhecida como Lei do Feminicídio, que torna o assassinato de mulheres por questões de gênero como um crime hediondo, porém em 2021, o Estado foi o terceiro do país com mais vítimas de feminicídio, tendo registrado 35 vitímas, segundo dados do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300

