Homem que furtou torneiras de escola estadual e deixou alunos sem água é preso no Maria Aparecida Pedrossian

Indivíduo também danificou uma condensadora de um ar-condicionado ao tentar furtar o objeto

Na última terça-feira (19), um homem de 22 anos que furtou no último sábado (16), a Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, loalizada no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, foi preso em Campo Grande.

O homem furtou dez torneiras dos bebedouros da unidade escolar e também danificou a condensadora de um aparelho de ar-condicionado na tentaiva de furto. Devido a isso, os alunos ficaram sem água após o retorno às aulas.

Câmeras de segurança da escola regsitraram a ação do homem e ajudaram no trabalho da polícia. O indivíduo foi localizado no mesmo bairro onde o crime foi cometido e confessou o crime. Ele também indicou que havia vendido os objetos em um ferro-velho da região.

No estabelecimento, os policiais encontraram o responsável, de 62 anos, que ao ser indagado, revelou que comprou as torneiras pelo peso do metal, pagando cerca de R$ 18. Ele entregou voluntariamente os materiais furtados aos investigadores.

O homem que praticou o furto foi encaminhado à Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) e indiciado por furto qualificado. O dono do ferro-velho responderá por receptação culposa.

Os objetos recuperados foram devolvidos à escola.

