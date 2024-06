Homem que furtou diversas motocicletas no centro da Capital é preso

Na manhã da última sexta-feira(21), um homem, identificado como E.H.C.V. de 25 anos foi preso por furtar diversas motocicletas em conluio com outros comparsas no centro de Campo Grande. Os veículos foram revendidos como “bob” (documentação em atraso), nas redes sociais.

Após robusta investigação, foi deferida a prisão preventiva do autor, que tinha a atribuição de anunciar as motocicletas furtadas para venda e negociá-las também via whatsapp com pretensos compradores.

A prisão foi cumprida pela Polícia Civil, por intermédio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos). Para fazer denúncias de furtos e roubos de veículos, entre em contato pelo telefone da DEFURV: (67) 99226-0062 (WhatsApp).

