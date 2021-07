Homem que esfaqueou mulher no rosto é preso – Homem que golpeou o rosto da ex-namorada com uma faca foi preso nesta quinta-feira (29). Paulo Cesar Oviedo Martínez, de 30 anos foi localizado próximo a um córrego na Colônia Fortuna Guassu e levado para a prisão em Pedro Juan Caballero.

A jovem Raquel Algarin, de 28anos, sofreu vários ferimentos por uma arma branca na última quarta-feira (28). Segundo informações oficiais, Paulo fugiu logo após o ataque. Já a vítima ficou bastante ensanguentada após levar golpes na cabeça.

O suspeito já tem histórico de violência familiar e estava sendo procurado pelos policiais da região. Mas a motivação do crime está sendo apurado e o caso está sob investigação da 7ª delegacia de polícia, do Bairro Jardín Aurora, em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande.

Jovem de 19 anos, identificada como Emily Carolina de Oliveira, morreu na madrugada desta quinta-feira (29) após o carro que ocupava colidir contra uma carreta. O condutor do veículo de passeio, Sidnei Ferreira dos Santos, 35 anos, estava alcoolizado e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o acidente entre o Gol e a carreta ocorreu no km 145 da BR 262, no município de Água Clara. A princípio, a polícia não conseguiu identificar a jovem que morreu no local.

Posteriormente, a mãe da vítima foi informada sobre o acidente por uma amiga e compareceu a delegacia onde confirmou a identidade da jovem através de uma tatuagem. Para os policiais, a mulher relatou que a filha começou a sair a cerca de um mês com o homem que conduzia o carro.

(Com Itamar Buzzatta).