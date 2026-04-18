Homem pula de carro em movimento durante fuga e PRF apreende 484kg de drogas em Corumbá

Um homem, que não teve a identidade divulgada, pulou de um carro em movimento para fugir da prisão durante perseguição da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na noite dessa sexta-feira (17), na BR-262, em Corumbá. No veículo em que ele estava, os policiais encontraram 484kg de droga.

De acordo com informações da PRF, a abordagem ocorreu por volta das 20h30. Durante fiscalização, a equipe viu um veículo Fiat Doblo verde transitando em alta velocidade em frente à Unidade Operacional.

Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento tático. O veículo só foi alcançado na altura do km 665, quando foi dada ordem de parada com sirene e sinais luminosos. O condutor desobedeceu e continuou a fuga pela rodovia, entrando posteriormente em uma estrada vicinal não pavimentada.

Após cerca de 2km de perseguição na estrada vicinal, um terceiro ocupante do veículo saltou ainda com o carro em movimento e fugiu para uma área de mata.

Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. A equipe conseguiu abordar o veículo e abordar os demais ocupantes, dois homens, sendo o condutor de 35 anos e o passageiro de 37 anos.

Durante a abordagem, os suspeitos ofereceram resistência. Em revista no veículo, os policiais localizaram diversos fardos contendo entorpecentes. Após pesagem e teste preliminar de identificação, foram apreendidos 303,30 quilos de skunk, 149,10 quilos de pasta base de cocaína e 31,70 quilos de cloridrato de cocaína.

Os dois homens receberam voz de prisão por tráfico de drogas. Os suspeitos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá.