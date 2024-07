Homem passa mal durante partida de futebol e morre no São Francisco

Um homem, de 51 anos, morreu durante uma partida de futebol na manhã deste sábado (27), em Campo Grande. A vítima estava em um campo de futebol no Bairro São Francisco.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava jogando bola quando começou a sentir mal-estar. Ele teria jogado cerca de 20 minutos antes de passar mal.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e tentou reanimar a vítima por cerca de 40 minutos. Ele não resistiu e morreu no local.

Conforme ainda a polícia, não se sabe se o homem tinha alguma comorbidade.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram