Homem morre esfaqueado após briga em conveniência

Um homem de 41 anos morreu na madrugada de hoje (13), após brigar em uma conveniência em Costa Rica, a 327 quilômetros de Campo Grande. O suspeito fugiu e segue sendo procurado pela polícia.

Segundo informações policiais, a vítima estava em um estabelecimento na Alameda Sucuriú, com o suspeito ingerindo bebida alcoólica com o suspeito. Em determinado momento, ambos entraram em discussão e o autor desferiu uma facada, na região do abdômen da vítima. O homem não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Equipes da Polícia Militar foram os primeiros a chegar no local, e relataram que ouviram testemunhas dizendo que o autor fugiu do local e ambos entraram em discussão bêbados.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima e o autor tem ficha criminal.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.