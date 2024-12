Homem morre em churrasqueira após invadir casa pela chaminé no Jardim Anache

Na madrugada desta terça-feira (24), um homem identificado como Douglas Caetano Hipólito, 26 anos morreu após invadir uma casa no bairro Jardim Anache em Campo Grande.

O homem tentou entrar pela chaminé da churrasqueira da residência e acabou ficando preso. De acordo com o registrado no Boletim de Ocorrência, o morador da casa ouviu um barulho no telhado, mas pensou que eram gatos. Porém, depois escutou um estrondo e um pedido de socorro.

O homem viu Douglas preso dentro da churrasqueira, que estava inconsciente e fazendo barulhos. O morador acionou a Polícia Militar.

No local, os policiais constataram que o homem estava morto. O Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a perícia estiveram no local.

Douglas tinha uma lesão na região abdominal e a suspeita é que se trata de uma entrada de disparo de arma de fogo de calibre 22, segundo a perícia.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).