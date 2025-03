Homem morre em calçada após ser espancado no Caiçara

Na madrugada deste sábado (8), um homem de 48 anos identificado como William Augusto Mareco Salomão morreu após ser espancado e esfaqueado no bairro Caiçara em Campo Grande.

Os golpes atingiram a nuca, rosto e cabeça de William que morreu em uma calçada do bairro situada na esquina das ruas do Arquiteto e Petrópolis.

O socorro foi acionado, mas o homem morreu no local. Ele teve afundamento de crânio e o chão estava cheio de sangue. Na cena do crime foram encontrados um facão e uma colher de pedreiro ao lado do corpo. A perícia indicou que havia riscos de faca no chão. O homem tinha passagens na polícia por furto.

A polícia Civil e Perícia estiveram no local para realizar os procedimentos de coleta de informaçoes, identificação de como a situação aconteceu e isolamento da cena do crime. O caso está sendo investigado.

