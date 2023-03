Homem morre com uma facada no peito após cobrar dívida por parcela de geladeira

Paulo Sérgio Guimarães, de 50 anos, foi morto com uma facada no peito, na noite desta quinta-feira (2), no bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande. O homem teria ido na região para uma cobrança em relação a uma dívida referente a uma geladeira.

O caso

De acordo com a Polícia Militar, os dois indivíduos residiam juntos em uma casa próxima ao local do crime. Entretanto, na quarta-feira (01), eles tiveram uma discussão, após a qual o suspeito pelo homicídio saiu da residência e passou a morar com seu pai.

Posteriormente, a vítima decidiu procurar seu ex-colega de quarto para cobrar uma dívida referente à compra conjunta de uma geladeira. Neste momento, a vítima começou a bater no portão e insultar o ex-colega.

Em seguida, o suspeito saiu da casa empunhando uma faca e desferiu os golpes, abandonando a arma no local e fugindo em seguida.

Os investigadores do Goi (Grupo de Operações e Investigações), ) recuperaram a faca utilizada no crime, cuja lâmina mede 12 centímetros. Juntamente com o pai do suspeito, eles estão em busca do indivíduo que fugiu após o ato criminoso.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.