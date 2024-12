Homem morre atropelado por carreta na BR-359 em Coxim; Veja vídeo

Nesta manhã (12), um homem identificado como Helio Sapiensia, morreu atropelado por uma carreta na BR-359, em Coxim, enquanto tentava atravessar a via de moto.

O homem trabalhava entregando salgados e no momento do ocorrido estava indo fazer uma entrega. O acidente ocorreu do trecho que cruza a BR-359 com a BR-163, que dá acesso à Avenida Virgínia Ferreira, onde Hélio tentou fazer a travessia.

De acordo com informações repassadas por uma testemunha à polícia, o entregador de salgados não teria olhado para os dois lados da via antes de atravessar, ele olhou apenas para a direita. A carreta seguia pela esquerda sentido a cidade de Sonora.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a perícia estiveram no local. Devido a lentidão do trânsito, cerca de 1km de onde o homem foi atropelado, uma van bateu em um caminhão-baú e ficou bastante danificada. O motorista do veículo foi socorrido com suspeita de fratura na perna.

Veja o vídeo abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram