Homem morre após tiroteio no Jardim Colibri; Furto de motocicleta foi estopim para o crime

No final da manhã desta quinta-feira (23), um homem identificado como Roquilano Rodrigues de Almeida, de 58 anos morreu após troca de tiros com outros dois homens no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande.

Antes dos disparos com arma de fogo, o homem teria ido em uma casa tirar satisfação com os outros dois sobre um furto de uma motocicleta. Foi então, que os três se desentenderam e a troca de tiros começou no local que fica na rua Conde de Pinha.

Roquilano foi atingido por disparros no abdômen e caiu na calçada em frente ao local, morrendo ali mesmo. O portão da casa fricou cravado de balas, pelo menos cerca de 10 tiros puderam ser contados.

A delegada Cynthia Gomes, da Depac/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), disse que Roquiliano foi de caminhonete e armado até a casa para tirar satisafação sobre o furto. Ela também disse que cada um estava em posse de uma arma de fogo no momento do crime.

Os outros dois suspeitos fugiram do local. As Polícias Militar e Civil estiveram no local e as bucas pelos envolvidos continuam, assim como a investigação do caso.

De acordo com informações preliminares recebidas nesta tarde, a família de Roquiliano invadiu um bar de um dos supeitos quebrando tudo no local e também agrediram um casal. Vários objetos, equipamentos e eltrodomésticos ficaram destruídos