Homem morre após surto psicótico em Campo Grande

Na madrugada desta terça-feira (12), um jovem de 21 anos morreu após um surto psicótico. O caso ocorreu na rua 79, no bairro Vila Nova Campo Grande.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou atendimento ao jovem. A esposa relatou que o marido teve um dia normal; pela manhã, havia participado de um processo seletivo.

No final da noite, ela relatou que o esposo começou a ter comportamentos estranhos, dizendo que havia pessoas querendo invadir sua casa, e depois começou a quebrar móveis.

Com medo, a esposa pegou o filho pequeno e foi para a casa de parentes em busca de ajuda. Segundo relatos da mulher para os policiais presentes no local, ela soube por vizinhos que o marido teve um surto e correu nu pela rua, acabando por falecer em seguida.

O corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico.

