Homem morre após inalar gás em poço

Roberto Lezanski, de 40 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (14), na cidade de Sete Quedas, distante 468 km de Campo Grande. Lezanski estava dentro de um poço, que tinha cerca de 13 metros de profundidade, realizando tarefas de limpeza, quando passou mal e caiu em um espelho d’água. Suspeita-se que ele tenha sido afetado por gases presentes no local.

De acordo com relatos do boletim de ocorrência, o morador do Bairro Santa Luzia estava auxiliando na limpeza rotineira do poço. No entanto, durante o trabalho, ele começou a sentir um cheiro forte e expressou desconforto. Mesmo assim, ele solicitou um balde para prosseguir com a tarefa. Pouco depois, pediu uma corda, indicando que estava mal.

Roberto tentou pegar a corda para sair do poço, mas perdeu a consciência antes de conseguir. O local onde ele estava também abrigava uma bomba elétrica e um espelho d’água com aproximadamente dois metros de profundidade. Infelizmente, ele desmaiou e afundou na água.

Os bombeiros foram chamados para a ocorrência e, ao chegarem, constataram o óbito de Lezanski. A suspeita é que ele tenha morrido devido à inalação de gases, algo comum em espaços subterrâneos como poços. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia local, onde está sob investigação pela Polícia Civil.

