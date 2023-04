Homem morre após confronto policial na região do Pantanal

Identificado como Gian Carlos Amarillo do Nascimento, de 29 anos, foi morto durante confronto policial, em uma fazenda na MS-228, na região de Nhecolândia, no Pantanal sul-mato-grossense. Ele era um dos suspeitos de participar de um grupo criminoso que levava veículos furtados em Corumbá para a Bolívia.

O criminoso morto era alvo de ação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e da Polícia Militar. Na última quinta-feira, equipes da Polícia Civil localizou Gian e o seu comparsa Christian Bastos de Oliveira, 27 anos, após receberem denúncias de que a dupla estava realizando crimes em Corumbá.

Conforme apurado pelo Diário Corumbaense, os policias avistaram a dupla nos fundos de uma fazenda na região do Pantanal, embaixo de uma árvore. Ao se aproximarem, um dos suspeitos, que usava uma camiseta cinza, ele acabou pulando a cerca e fugiu em direção a uma mata fechada.

Ainda segundo a polícia, Gian ao avistar os militares, sacou uma pistola e apontou em direção aos policiais. Houve troca de tiros entre criminoso e os policiais. Gian foi atingindo na região do tórax e encaminhado em estado grave para Santa Casa de Corumbá, mas acabou morrendo no caminho para unidade de saúde.

Equipes da Polícia Civil continuam nas investigações para encontrar um terceiro suspeito que segue foragido.

