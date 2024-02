Homem morre após colisão com animal na pista

Um acidente na Rodovia MS-080, próximo a Rochedo, resultou na morte de um homem de 59 anos, identificado como João Eudes, na noite de segunda-feira. O incidente envolveu uma colisão entre um veículo Volkswagen Saveiro, conduzido por João, e uma vaca que atravessava a pista.

Após o impacto, o carro invadiu a pista contrária, sendo atingido por um Hyundai Creta. Em seguida, um Chevrolet Corsa também colidiu com a Saveiro e parou a 400 metros do local do acidente. O motorista do Corsa fugiu do local e ainda não foi localizado.

João Eudes e sua esposa receberam atendimento do Corpo de Bombeiros no local. João não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Sua esposa foi encaminhada para a Santa Casa da Capital em estado grave.

Além das vítimas, a vaca envolvida no acidente também não sobreviveu. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente e buscando localizar o condutor do Chevrolet Corsa que abandonou o veículo no local da colisão.