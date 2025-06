Homem morre após cair de bicicleta e bater a cabeça, em Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (26), Evando de Souza Silva, de 42 anos, morreu após cair de bicicleta e bater a cabeça em uma estrada cascalhada localizada na entrada da Vila de moradores do Joquey Clube, em Campo Grande, cerca de 30 metros após a Rua Delegado Alfredo Hardman.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que viu o momento em que Evando pedalava pela estrada e, em determinado ponto, se desequilibrou e caiu. Durante a queda, bateu a cabeça no chão e morreu logo em seguida. As equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

A mãe da vítima esteve no local e afirmou que o filho não trabalhava no momento, mas também não fazia uso de drogas ou bebidas alcoólicas. Ela contou ainda que Evando era conhecido na região, pois já havia prestado serviços aos proprietários do local. Por não haver lesões aparentes no corpo além das causadas pela queda, as autoridades suspeitam que ele possa ter sofrido um mal súbito.