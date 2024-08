Homem mente que foi sequestrado e roubado para camuflar dívida por drogas

A Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF), concluiu como falso um suposto caso de roubo com restrição de liberdade que teria ocorrido com um homem ainda não identificado no bairro Guanandi em Campo Grande. Segundo o indivíduo, ele teria sido roubado e sequestrado enquanto andava de bicleta.

O falso denunciante regiusstrou no dia 4 de agosto, disse ter sido abordado enquanto transitava de bicicleta durante a noite. Ele teria sido colocado em um automóvel pelos autores, que portavam armas de fogo, ficando em poder deles por duas horas.

Eles teriam roubado a bicicleta e exigido a transferência de valores via PIX, o que não ocorreu porque a vítima não se recordava da senha do aplicativo bancário devido ao nervosismo.

Contudo, após análises de câmeras de segurança e coleta de depoimentos, a DERF concluiu que o ocorrido é falso, pois no horário em que ela alegava estar em cárcere, foi visto caminhando em uma rua e manteve contato telefônico regular com familiares.

Quando confrontado pelos policiais, ele confessou que possuía uma dívida oriunda da compra de drogas e, ao ser cobrado, entregou a bicicleta como parte do pagamento. Para evitar questionamentos em casa, ele foi à Polícia Civil e realizou a falsa denúncia.

O homem responderá pelo crime de falsa comunicação de crime ou contravenção.

