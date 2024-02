Homem mantem vítima em cárcere privado e tenta esfaquear sargento em Corumbá

A Polícia Civil foi alertada No último domingo (11) sobre um caso de cárcere privado e lesão corporal em meio a um contexto de violência doméstica e familiar na Fazenda Jaçanã, localizada na área rural do município de Corumbá. A vítima, supostamente mantida incomunicável e privada de alimentação, desencadeou uma operação de resgate envolvendo duas embarcações para atender não apenas a vítima, mas também três crianças, que corriam perigo.

Três investigadores da Polícia Civil desempenharam papel ativo nas diligências dessa ocorrência complexa. Após uma parada estratégica em Forte Coimbra, uma equipe composta por cinco agentes policiais, sendo um investigador de Polícia Civil e quatro policiais militares, dirigiu-se ao local onde as vítimas estavam supostamente sob cárcere. O objetivo era agir prontamente para assegurar a segurança dos envolvidos. Paralelamente, uma segunda equipe da Polícia Civil permaneceu em Forte Coimbra, buscando abastecimento de combustível junto ao exército para facilitar o deslocamento até a fazenda.

Quando chegaram na fazenda no início da noite, a equipe desembarcou nas imediações e prosseguiu a pé em direção à porteira. O suspeito, de braços cruzados, já os esperava e foi prontamente reconhecido pela equipe, que o instruiu a colocar as mãos na cabeça, dando-lhe voz de prisão.

Após solicitar que ele se rendesse, o homem se recusou a obedecer aos comandos, tornando-se cada vez mais hostil e agressivo. Diante da desobediência persistente do suspeito, o sargento da PM aproximou-se para tentar imobilizá-lo e algemá-lo. Contudo, nesse momento, o suspeito sacou uma faca pelas costas com a intenção de golpear o sargento. Foi nesse instante que os outros policiais intervieram, realizando disparos com suas armas de fogo para neutralizar a ameaça iminente ao sargento.

Uma vez que a ameaça foi controlada, os disparos cessaram imediatamente, e os esforços foram direcionados para o resgate das vítimas. O suspeito recebeu o socorro necessário, enquanto os policiais vasculhavam a residência em busca das vítimas.

Após as buscas, as vítimas foram encontradas em um quarto da residência, onde a mulher estava com seus filhos – duas crianças e um bebê. Expressando gratidão pela presença da polícia, relataram terem sido vítimas de várias agressões pelo suspeito. Quando questionada sobre a presença de armas de fogo na residência, a mulher informou que poderia haver um fuzil e um revólver. A equipe realizou diligências na casa para localizar as armas, mas sem sucesso. No entanto, foram encontrados diversos objetos, incluindo cápsulas deflagradas, um rádio comunicador, um celular, um molho de chaves, uma bolsa preta, uma pasta de couro com documentos e um canivete.

Após os procedimentos no local, o autor foi encaminhado para receber socorro médico no batalhão do Exército Brasileiro – Forte Coimbra, onde foi constatado que não resistiu e veio a óbito.

O caso foi registrado com uma série de acusações, incluindo ameaça, sequestro e cárcere privado, resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal dolosa (violência doméstica), maus-tratos (violência doméstica), homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e violência psicológica contra a mulher.

Em nota da assessoria, A operação de resgate das vítimas contou com o apoio da Força Tática local e apoio logístico da Polícia Militar Ambiental (PMA). A vítima foi submetida a exames médicos, permanecendo internada e medicada durante a tarde do domingo, sendo posteriormente ouvida na delegacia. A assistência social providenciou o deslocamento da vítima e de suas filhas para retornarem a Campo Grande e ficarem junto de familiares. A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia da cidade de Corumbá.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: