Homem embriagado invade com veículo isolamento de cena de crime e acaba preso em Novo Horizonte do Sul

Na quarta-feira (10), um homem de 47 anos foi preso após ultrapssar o isolamento de uma cena de crime apresentando sinais de embriaguez. O homem dirgia um veículo quando invadiu o local que era periciado em Novo Horizonte do Sul.

A polícia havia sido acionada devido a uma morte envolvendo um homem de 39 anos que atacou uma guarnição da Polícia Militar em Novo Horizonte do Sul com um machado.

Durante os trabalhos policiais e preservação do local para perícia, o homem de 47 anos chegou ao local dirigindo um veículo Ford Ka, ultrapassou as marcações de isolamento do local e também começou a incitar a população contra os policiais militares.

A polícia enão prendeu o homem por apresentar sinal de embriaguez e o levou para Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais – SIG da Delegacia de Ivinhema.

