Homem invade escritório de advocacia e é preso com TV furtada em Campo Grande

Crime ocorreu durante a madrugada no Bairro Cachoeira; suspeito foi localizado horas depois com parte dos objetos levados

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (26) após invadir e furtar um escritório de advocacia no Bairro Cachoeira, em Campo Grande.

O crime aconteceu por volta das 4h da madrugada de quarta-feira (25). O suspeito pulou o muro do imóvel, forçou uma das portas e levou uma televisão, um notebook e um aparelho celular.

Após identificação, ele foi localizado no Bairro Tiradentes, ainda com a televisão furtada. Os demais objetos não haviam sido recuperados até o momento.

As buscas continuam para localizar o notebook e o celular levados na ação.

