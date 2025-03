Homem foragido vai preso por tráfico de drogas em Jardim

No último domingo (09), um homem foragido de 26 anos foi preso em Jardim. O criminoso tinha rompido a tornozeleira eletrônica.

A polícia deu cumpirmento ao mandado de prisão em aberto após capturar o suspeito em umaresidência na região do bairro Jardim São Francisco. Não houve incidentes durante a abordagem.

Após a captura, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia para procedimentos de praxe e posteriormente ao presídio local onde permanece a disposição da justiça.

A prisão foi realiozada Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Jardim-MS, com apoio do Núcleo Regional de Investigações (NRI) e Delegacia da Mulher de Jardim (DAM).

