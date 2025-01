Homem foragido há 12 anos por roubo e furto em São Paulo, é preso em Naviraí

A Policia Civil divulgou nesta quinta-feira (23) a prisão de um homem, de 45 anos, que estava foragido há 12 anos. As suspeitas se iniciaram após as investigações de um furto de motocicleta, onde um dos individuos omitiu seu verdadeiro nome, e se reusou a mostrar documentos de identificção. O caso aocnteceu em Naviraí, cidade distante 358 km de Campo Grande. A Prisão foi realizada por intermédio da SIG (Seção de Investigações Gerais) e da 1ª Delegacia de Naviraí, como apoio do CIP (Centro de Inteligência Policial) da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena-SP.

Após várias consultas aos sistemas policiais, descobriu-se que o indivíduo era natural do Estado de São Paulo. Com essa informação, a equipe policial entrou em conatto com a o CIP da Delegacia Seccional de Dracena, identificando o nome real do suspeito.

A.F.M., de 45 anos, possui uma extensa ficha criminal por roubos e furtos e estava foragido desde meados de 2012, quando foi liberado em regime condicional e adotou uma identidade falsa.

Com um mandado de prisão de sentença definitiva, ele permanece preso na Primeira Delegacia de Naviraí, à disposição da justiça.