Homem foragido é preso suspeito de estuprar enteado autista no Caiobá em Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (16), um homem de 53 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável do próprio enteado foi preso no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O menino é uma criança de apenas 11 anos e tem autismo.

O crime ocorreu no dia 16 de novembro, no bairro Caiobá e o suspeito estava foragido desde o dia do crime. Segundo o boletim de Ocorrência, a mãe da vítima flagrou o companheiro abusando sexualmente do filho de 11 anos dentro do quarto.

Ela entrou em luta corporal com o agressor, utilizando um cabo de rodo para defender a criança. O suspeito conseguiu se desvencilhar, entrou em um veículo VW Parati de cor cinza e fugiu do local. Ele não havia sido encontrado até ser capturado hoje no Bairro Noroeste.

O caso é investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que representou pela prisão preventiva do indivíduo. Com o mandado expedido, a equipe de investigação realizou açõescontínuas para localizar o paradeiro do foragido.

Na manhã de hoje (16), ele foi localizado no Bairro Jardim Noroeste na residência de um irmão e não resistiu à prisão.

O preso foi conduzido à sede da DEPCA para a formalização do cumprimento do mandado de prisão. O indivíduo será encaminhado ao sistema prisional,

