Homem foragido é preso por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher em Coxim

Indivíduo fugiu após cometer o crime e foi capturado quase um mês depois pela polícia

No final da tarde da última terça-feira (13), um homem de 28 anos foi preso por tentativa de feminicídio na cidade de Costa Rica. O indivíduo estava foragido da polícia.

O crime foi cometido no dia 16 de abril na cidade de Coxim quando o homem atacou a ex-mulher de 21 anos com aproximadamente sete facadas. Na ocasião, uma amiga da vítima tentou intervir, mas foi ameaçada de morte.

As agressões aconteceram na presença dos dois filhos da vítima, de 3 anos e 1 ano e sete meses, este o mais novo, é filho do autor.

Logo após o ataque, o indivíduo fugiu do local e passou a ser considerado foragido. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça e o home foi preso na última terça.

As investigações continuam e devem ser concluídas em até 10 dias. A prisão foi realizada pela Delegacia de Costa Rica, com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim (DAM) e do Núcleo Regional de Inteligência de Coxim.

