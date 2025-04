Homem foragido é preso por tentativa de homicídio em Campo Grande

Nesta segunda-feira (07), um homem de 37 anos, que estava foragido da justiça foi preso por tentativa de assassinato em Campo Grande.

Ele foi condenado por tentativa de homicídio tentado e de porte de arma de fogo. A captura do indivíduo foi realizada no Bairro Santa Emília.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2021, no Bairro Jardim São Conrado e o homem utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima quando a surpreendeu com vários disparos de arma de fogo enquanto ela estava sentada na varanda de casa.

A condenação foi feita pela 2ª Vara do Tribunal do Júri em mais de 10 anos de reclusão. A prisão foi realizada pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.