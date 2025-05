Indivíduo foragido é preso por estupro de vulnerável em Bela Vista

Na manhã dessa quinta-feira (8), um homem de 64 anos foi preso por estupro de vulnerável em Bela Vista.

O suspeito é investigado por abusar sexualmente de uma criança de 9 anos e estava foragido até o momento. O Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Comarca de Dourados.

A prisão do homem foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

